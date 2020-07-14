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  • У Литві розповіли, як зміниться процес навчання восени через епідемію коронавірусу
14 липня 2020, вівторок, 10:31 9
Світ 2020-07-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Литві розповіли, як зміниться процес навчання восени через епідемію коронавірусу

У Литві розповіли, як зміниться процес навчання восени через епідемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
Дистанційна освіта, коронавірус у світі, навчання в Литві
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

 У Литві, де Україну внесли до списку країн, по приїзду з яких необхідно пройти обсервацію, розповіли про те, як планують змінити процес навчання в школах і які нововведення будуть на проведення громадських заходів. Про це інтерв'ю Delfi розповів прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис.

Як зазначає прем'єр-міністр, під час початку навчального року у школах у звичайному режимі планують забезпечити початкове й основне навчання.

"Ведеться робота, пріоритет - контактне навчання в початкових класах і в основній школі. Діти можуть самі про себе подбати, вони краще вміють працювати з технологіями, можуть залишатися одні вдома, а залишаючи будинку маленьких дітей, ми доводимо до проблем і на ринку праці", - сказав Сквернялис.

Прем'єр зазначає, що носіння масок є ні обов'язковим ні забороненим. За словами глави литовського парламенту, якщо ситуація зміниться, можуть обговорити їх обов'язкове носіння в місцях великого скупчення людей, наприклад, у громадському транспорті. 

Також влада роздумує про те, як восени будуть проводитися заходи. Кількість учасників регламентувати не планують, однак хочуть встановити правила носіння масок і рукавичок під час заходів, можливо, дотримання дистанції.

Прем'єр-міністр сподівається, що восени знову не доведеться вводити такий жорсткий карантин, який був під час першої хвилі пандемії.

"Якщо умови цього вимагатимуть, то все можливо. Але не хочеться в це вірити. Ми затвердили стратегію, говоримо про контроль спалахів, окремих груп суспільства", - сказав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відкрити школи восени у звичайному режимі, попри 3 млн хворих коронавірусом.

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