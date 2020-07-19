У Києві за добу знизилася кількість нових випадків коронавірусу. Дані по районах

Кількість хворих на коронавірус у Києві 18 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 87 осіб до 6 884, нові випадки смерті зафіксовані не були.Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook. "Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла на 87 осіб. Серед них 5 медиків. На сьогодні в столиці вже 6 884 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він. Захворіли 44 жінки у віці від 21 до 83 років. Також захворіли 39 чоловіків у віці від 19 до 62 років і 4 хлопчика - від 1 до 16 років.До лікарень столиці госпіталізовано 13 осіб, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. За минулу добу одужали 6 осіб, всього одужали 2 366 киян. Найбільше випадків захворювання виявлено у Деснянському - 18, у Печерському - 14, в Дніпровському районах - 11 випадків. Коронавірус в Києві по районах. Інфографіка: Facebook\/Віталій Кличко Як повідомляли Українські Новини, 17 липня у порівнянні з попередньою добою в Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на 108 осіб до 6 797, померлих - на 2 до 128.Крім того, в Україні знизилася кількість хворих на коронавірус за добу.