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20 липня 2020, понеділок, 11:42 14
Фінанси 2020-07-20T12:45:01+03:00
Українські Новини
Долар на міжбанку продовжує суттєво дорожчати

Долар на міжбанку продовжує суттєво дорожчати

Сергей Жолобецкий
Курс, курс долара, курс на міжбанку
Долар продовжує дорожчати
Долар продовжує дорожчати

Тоді як НБУ знизив курс гривні, котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли рівня 27,57-27,59 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"Минулого тижня НБУ взагалі не виходив з інтервенціями. На цьому тижні все ще чекають, якою буде політика новопризначеного голови НБУ", — сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

Представник банку зі 100%-м іноземним капіталом повідомив, що всі очікують дій Нацбанку щоб спрогнозувати подальший тренд на валютному ринку.

Банкіри повідомили, що якщо НБУ не виходитиме на міжбанк, то долар може продовжити дорожчати.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

 

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