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17 липня 2020, пʼятниця, 10:48 7
Економіка 2020-07-17T11:30:01+03:00
Українські Новини
Долар і євро перед вихідними злетіли в ціні. Курс валют на 17 липня

Долар і євро перед вихідними злетіли в ціні. Курс валют на 17 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У п'ятницю, 17 липня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD порівняно з курсом валют на 16 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,97 коп. до 30,6764 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,39 коп. до 31,2752 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,1564 27,4561 30,6764 31,2752 3,34 3,92
Максимальний 27,3000 27,7000 30,9300 31,5500 3,76 5,00
Мінімальний 26,9500 27,3400 30,1000 30,9900 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 липня на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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