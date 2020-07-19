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19 липня 2020, неділя, 15:20 6 Інфографіка
Суспільство 2020-07-19T15:45:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині знизилася, госпіталізували шестеро хворих

Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині знизилася, госпіталізували шестеро хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

В той час, як кількість хворих на коронавірус в Києві 18 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 87 осіб, в Київській області 18 липня у порівнянні з попередньою добою ця кількість зросла на 42 особи до 3 271.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 19 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджений 3 271 випадок захворювання коронавірусом. У тому числі у 275 дітей та 579 медичних працівників... Всього за період епідемії в Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили", - сказано в ньому.

За добу підтверджені 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 5 дітей.

З хворих за минулу добу 6 осіб госпіталізовано, а інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом).

За звітні добу одужали 44 людини, у тому числі 1 дитина.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 687 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 41 повідомлення.

Встановлено медичне спостереження за 11 674 контактними особами.

найнебезпечніші місця, де можна заразитися коронавірусомнайнебезпечніші місця, де можна заразитися коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня кількість хворих коронавірусом Київської області збільшилася на 45 осіб до 3 229.

Раніше, 16 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 40 чоловік до 3 184.

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