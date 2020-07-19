Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині знизилася, госпіталізували шестеро хворих

В той час, як кількість хворих на коронавірус в Києві 18 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 87 осіб, в Київській області 18 липня у порівнянні з попередньою добою ця кількість зросла на 42 особи до 3 271.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 19 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджений 3 271 випадок захворювання коронавірусом. У тому числі у 275 дітей та 579 медичних працівників... Всього за період епідемії в Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили", - сказано в ньому.

За добу підтверджені 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 5 дітей.

З хворих за минулу добу 6 осіб госпіталізовано, а інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом).

За звітні добу одужали 44 людини, у тому числі 1 дитина.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 687 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 41 повідомлення.

Встановлено медичне спостереження за 11 674 контактними особами.

найнебезпечніші місця, де можна заразитися коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня кількість хворих коронавірусом Київської області збільшилася на 45 осіб до 3 229.

Раніше, 16 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 40 чоловік до 3 184.