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19 липня 2020, неділя, 11:12 17
Суспільство 2020-07-19T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні знизилася кількість хворих на коронавірус за добу. Всього 58,8 тис. хворих

В Україні знизилася кількість хворих на коронавірус за добу. Всього 58,8 тис. хворих

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

18 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 731 до 58 842, кількість померлих від захворювання - на 8 осіб до 1 485 в порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 13,7%, кількість нових летальних випадків - в 2,6 рази.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 19 липня в Україні зареєстровано 58 842 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 485 летальних, 30 879 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 731 новий випадок, одужали 354 людини, померло 8 осіб.

Кількість нових випадків захворювання 18 липня склало 1,3% від загальної кількості захворілих на 17 липня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (8 000), в Києві (6 884) та Чернівецькій області (5 311).

У Рівненській області зафіксовано 5 082 випадки коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 4 354 випадки, в Івано-Франківській - 3 464, у Київській - 3 271, у Волинській - 3 251, в Харківській - 3 014, в Одеській - 2 532, в Тернопільській - 2 430, у Вінницькій - 2 299, у Житомирській - 1 593, у Дніпропетровській - 1 207 випадків.

980 випадків виявлено в Хмельницькій області, 833 випадки - в Черкаській, 792 випадки - в Донецькій, 681 випадок - в Кіровоградській, 669 випадків - в Запорізькій, 642 випадки - в Чернігівській, 513 випадків - в Миколаївській, 370 випадків - в Сумській, 351 випадок - в Полтавській, 213 випадків - в Херсонській і 106 випадків - в Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче вдвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Крім того, скільки коштує ПЛР-тест на коронавірус і де його роблять.

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