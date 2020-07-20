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20 липня 2020, понеділок, 06:30 5
Життя 2020-07-20T09:30:03+03:00
Українські Новини
Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Валерия Драгомирова
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Літо. Фото: Валерія Назаренко
Літо. Фото: Валерія Назаренко

І хоч в липні не було додаткових вихідних, в останній місяць літа українців чекає додатковий вихідний з нагоди Дня Незалежності, який припадає на 24 серпня. Про це з посиланням на розпорядження Кабміну від 23.10.2019 № 995-р "Про перенесення робочих днів на 2020 рік" повідомляють Українські Новини.Таким чином, в українців знову будуть довгі вихідні — вони відпочиватимуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня (з суботи по понеділок) включно. Вихідні в серпні 2020 в Україні

  • 20 робочих днів;
  • 10 вихідних — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
  • 24 серпня — понеділок, День Незалежності України, вихідний.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на серпень. 2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода. В середині місяця знову пройде невеликий дощ, і з 20-х чисел серпня в Україну прийде довгоочікувана прохолода.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Торік  Алан Бадоєв і Олена Коляденко зрежисирували "Ходу Гідності" до Дня Незалежності.

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