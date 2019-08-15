Бадоєв і Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" до Дня Незалежності

Відомий кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв, а також хореограф-постановник Олена Коляденко стали режисерами "Ходи Гідності" до Дня Незалежності, затвердженого Офісом Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сторінці Secret Service Entertainment Agency в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, перша репетиція відбулася сьогодні вранці на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

"Хода Гідності" - це масштабний захід, в якому візьме участь гордість країни: представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, лікарі, волонтери, дипломати, а також діти", - розповіли на сторінці.

Крім того, режисери обіцяють "видовищність, зрозумілу кожному українцю", але з додержанням державних канонів. При цьому головними героями стануть "українці, які своїм талантом і працею творять історію".

"Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!" - коментують режисери.

Підготовка до "Ходи Гідності". Фото: Secret Service Entertainment Agency/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, організатори альтернативного "Маршу" на День Незалежності домовилися з Офісом Президента про час.

Тим часом Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.