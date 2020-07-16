В Україну прийде аномальна спека і посуха: синоптик дав докладний прогноз на серпень

В серпні Україну знову накриє аомальная спека в той час, як синоптики уже попереджали про катаклізми в Україні через аномальну спеку. Останній місяць літа в країні очікується з мінімальною кількістю опадів в першій половині місяця та спекотною погодою.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише "Обозреватель".

Як зазначає синоптик, останні дні липня будуть дощовими, але дуже теплими, температура встановиться на рівні +27...+29 градусів. Така погода збережеться і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура буде коливатися в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень та +18...+20 вночі", – каже синоптик.

У середині місяця знову пройде невеликий дощ, і з 20-х чисел серпня в Україну прийде довгоочікувана прохолода, зазначає Горбань.

"Вже з 23 серпня температура знизиться до +20...+22 градусів вдень, а вночі до +12...+13. На півдні буде трохи тепліше – до +25 вдень, та +16...+18 вночі. В останні дні місяця температура повітря знизиться ще на пару градусів", – стверджує синоптик.

Порівняно з липнем, серпень дійсно буде не багатий на дощі, прогнозує Горбань. За його даними за місяць по Україні випаде до 22 мм опадів в залежності від регіону, порівняно з 55 мм у другому місяці літа.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів, крім того в Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня.