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19 липня 2020, неділя, 22:02 7
Суспільство 2020-07-20T00:15:02+03:00
Українські Новини
На Західній Україні знову підніметься рівень води у трьох річках: ДСНС попередив про затоплення

На Західній Україні знову підніметься рівень води у трьох річках: ДСНС попередив про затоплення

Ольга Фандорина
дснс, повінь, Затоплення, Закарпаття
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: СБУ
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: СБУ

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про підвищення рівня води в річках Дністер, Сян та Прут в західних областях з 19 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

Згідно з ним, протягом другої половини дня 19 липня та в першій половині ночі 20 липня в місцях проходження сильних злив на малих водотоках і у верхів'ях річок Закарпатської області буде незначне підвищення рівня води на 0,3-0,8 м, а також можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах, і освіта локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.

19 - 20 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м, можливий вихід води на окремих ділянках.

Також у зазначений період на річці Прип'ять у Волинській області буде утримуватися перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах.

20-21 липня у зв'язку з очікуваними опадами в басейнах річок Прут та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м без негативних наслідків.

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