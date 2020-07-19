На Західній Україні знову підніметься рівень води у трьох річках: ДСНС попередив про затоплення

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про підвищення рівня води в річках Дністер, Сян та Прут в західних областях з 19 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

Згідно з ним, протягом другої половини дня 19 липня та в першій половині ночі 20 липня в місцях проходження сильних злив на малих водотоках і у верхів'ях річок Закарпатської області буде незначне підвищення рівня води на 0,3-0,8 м, а також можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах, і освіта локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.

19 - 20 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м, можливий вихід води на окремих ділянках.

Також у зазначений період на річці Прип'ять у Волинській області буде утримуватися перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах.

20-21 липня у зв'язку з очікуваними опадами в басейнах річок Прут та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м без негативних наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що внаслідок погіршення погодних умов в західних регіонах знищено 120 мостів.

У Зеленського розповіли, як допоможуть з житлом людей, чиї будинки постраждали під час повені.