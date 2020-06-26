Ймовірною причиною повені на Прикарпатті стала вирубка лісу, — прокуратура

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття. Про це повідомляє прес-служба відомства, передають Українські Новини.

Прокуратура Івано-Франківської області за матеріалами СБУ розпочала кримінальне провадження за численними фактами незаконної вирубки лісу, що призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей (ст. 441 КК України).

У повідомленні наголошується, що в червні 2020 році на території Прикарпаття випала понаднормова кількість опадів, у результаті чого загинули 3 людини. Також підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 150 км доріг і 90 мостів, пошкоджено 586 доріг і 169 мостів, знищено 4146 метрів берегоукріплення.

"Їх виникнення, ймовірно, стало можливим у результаті масового знищення об'єктів рослинного світу, вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища посадовими особами", — сказано в повідомленні.

Зараз тривають першочергові слідчі дії.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу СБУ в області.

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство внутрішніх справ планує направити в Івано-Франківську область великогабаритну техніку Національної гвардії для розчищення русел після негоди, а також будуть перекинуті додаткові сили рятувальників і поліції.

Через повені на заході країни підтоплені 187 населених пунктів у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. У Івано-Франківській області постраждав 161 населений пункт, в Чернівецькій — 15, у Львівській — 8.