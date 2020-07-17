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17 липня 2020, пʼятниця, 16:35 6
Фінанси 2020-07-17T17:45:02+03:00
Українські Новини
Офіційна гривня просіла. Курс НБУ на 20 липня

Офіційна гривня просіла. Курс НБУ на 20 липня

Елена Новикова
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Офіційний курс гривні на 20 липня
Офіційний курс гривні на 20 липня

Національний банк України офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 липня, знизив на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD в той час, як сьогодні, 17 липня, курс продажу готівкового долара підвищився на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,3075
1 долар США 27,3606
1 швейцарський франк 29,0900
10 єн 2,5524
10 російських рублів 3,8167
1 євро 31,2554

Як повідомляли Українські Новини, експерти розходяться в прогнозах щодо валютного ринку України, однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку – коли курс був від 23,3 до 24,5 UAH/USD.

Крім того, голова ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що на сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає.

Також аналітики давали прогноз щодо того, яким буде курс гривні після відставки ексглави НБУ Якова Смолія.

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