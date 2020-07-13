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13 липня 2020, понеділок, 08:30 12
Силові структури 2020-07-13T10:30:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки. За добу поранені шестеро українських військових

На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки. За добу поранені шестеро українських військових

Анна Рудык
ЗСУ, Бойовики, військові ООС, зона оос
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю, вчора, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.  Поранення отримали п'ятеро українських військових, ще один - бойове травмування. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по захисниках Кримського двічі застосовував міномети 120-го калібру. Не було спокійно і поблизу Оріхове. Тут ворог, окрім 120-мм мінометів, використовував ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. У Досвідченого агресор теж застосував 120-мм міномети і станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар'їнки, Кам'янки, Водяного та Новоселівки Другий ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу в результаті обстрілу ворожих 5 військовослужбовців збройних сил отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування ... За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів і не менше 8 поранили", - йдеться в повідомленні.

Також, за минулу добу збройні формування РФ з боку Спартака обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використовував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм міномети. В результаті обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства і ударною хвилею пошкодив вікна приватного будинку. Ще один боєприпас потрапив у дах будинку і, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 3 військових отримали поранення.

Двоє військових поранені через попадання міни в траншею в зоні ОНС в п'ятницю.

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