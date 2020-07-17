На Донбасі бойовики третій день не дають проводити пошуки пораненого українського військового, – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомила, що бойовики третій день не дають проводити пошуки пораненого українського військовослужбовця, який перебуває в "сірій зоні". Зазначається, що в черговий раз не було досягнуто домовленостей з СММ ОБСЄ щодо пошуків.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Погоди", - сказано в ньому.

Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що сьогодні під час чергових переговорів через СММ ОБСЄ з представниками російсько-німецьких окупаційних військ в черговий раз не були досягнуті домовленості з пошуку та евакуації пораненого захисника.

"ВУС СЦКК в черговий раз наполягає на проведенні самостійного пошуку представниками української пошукової групи "Евакуація 200", до складу якої увійдуть вісім осіб, разом із саперами і медиком. Вони будуть перебувати без зброї і будуть одягнені в білі костюми і світловідбивальні жилети", - йдеться в повідомленні.

УС СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ і світове співтовариство терміново вплинути на вирішення вищезазначеного питання.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня внаслідок обстрілів бойовиків було поранено 4 військовослужбовців.

Крім того, за добу до цього, 15 липня, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольовані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.