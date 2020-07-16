Тіло загиблого військового медика досі не передали Україні

Тіло загиблого під Зайцево Донецької області військового медика контрольовані Росією бойовики Україні досі не передали. Але вже отримано гарантії безпеки для пошуку військового, який був поранений 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що командування Об'єднаних сил робить все необхідне для передачі українській стороні тіла загиблого військового медика Миколи Чи. Крім того, за ініціативою української сторони від моніторингової місії ОБСЄ отримано гарантії режиму "Тиша" для пошуку третього військовослужбовця. Пошуки почалися о 12:00.

Також повідомляється, що українській стороні передали тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який першим загинув у районі Зайцево 13 липня. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 липня, в 11:00 у місті Лиман Донецької області, на території центрального Храму.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 15 липня, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольовані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Раніше бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС у вівторок. Семеро військових поранені.