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17 липня 2020, пʼятниця, 13:01 9
Суспільство 2020-07-17T14:15:02+03:00
Українські Новини
Львівська область, Київ і ще 6 областей не готові до пом'якшення карантину

Львівська область, Київ і ще 6 областей не готові до пом'якшення карантину

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, пом'якшення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня, станом на 17 липня Київ і 7 областей не відповідають, порівняно з 16 липня Львівська область знову визнана такою, що не відповідає критеріям, Чернівецька - відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусну інфекцію (визначено як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (83,11%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,67) та Чернігівська (17,73) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (17,47%), Закарпатська (11,39%), Львівська (11,61%) Харківська (11,63%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Вінницька (37,15%) та Львівська (32,88%) області, а також Київ (12,51%).

У Києві заповненість становить 33,22%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 110,03, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,62%.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 липня в Київській області забороняється працювати розважальним закладам з 23:00 до 7:00.

Тим часом у Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу.

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