У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу

За минуу добу, 16 липня, в Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на 76 осіб до 6 689 порівняно з попередньою добою.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 76 хворих. На сьогодні в столиці вже 6 689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Захворіли 26 жінок у віці від 18 до 83-х років і 5 дівчаток від 11 місяців до 13-ти років.

Також захворіли 42 чоловіки у віці від 18 до 84-х років і троє хлопчиків - від 3 місяців до 3-х років.

В лікарні столиці госпіталізовано 7 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дніпровському районі - 13, у Деснянському - 11, у Солом'янському та Шевченківському районах - по 9 випадків.

"Одужали за минулу добу 160 осіб. Це найбільша кількість за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2 320 жителів Києва", - сказав Кличко.

Кількість хворих в Києві за районами. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації.

Тим часом смертність від коронавірусу впала майже на 40% за добу, а захворюваність - на 5%.