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  • Україна проти Росії: послуги американських юристів вже обійшлися в $28,3 млн
17 липня 2020, пʼятниця, 18:36 16
Політика 2020-07-17T20:45:02+03:00
Українські Новини
Україна проти Росії: послуги американських юристів вже обійшлися в $28,3 млн

Україна проти Росії: послуги американських юристів вже обійшлися в $28,3 млн

Виолетта Чайковская
МЗС України, Міжнародні юристи, Позов, позов України проти Росії
Міжнародний суд ООН розглядає позов проти РФ. Фото: @CIJ_ICJ
Міжнародний суд ООН розглядає позов проти РФ. Фото: @CIJ_ICJ

Міністерство закордонних справ (МЗС) домовилося з міжнародною юридичною фірмою Covington & Burling LLP про захист України у справах проти Росії за 5,5 млн доларів у 2020 році.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель, передають Українські Новини.

Договір підписано 17 липня.

Послуги на загальну суму 5 млн 450 тис. доларів повинні бути надані до кінця поточного року.

Ставки юристів Covington становтимуть від 450 до 1 116 доларів на годину.

Covington & Burling LLP — міжнародна юридична фірма, з центральним офісом у Вашингтоні, заснована в 1919 році в США.

МЗС закуповує послуги цієї компанії для захисту прав України у міжнародних спорах  з Росією з 2015 року з переговорною процедурою (без проведення аукціону між різними учасниками тендера).

Мова йде про інвестиційні арбітражі за майно на окупованих територіях, справи у Міжнародному суді ООН про фінансування тероризму та расової дискримінації, Арбітражному трибуналі ООН про порушення прав України в Чорному та Азовському морях, затримання українських військових кораблів та екіпажів у Керченській протоці.

Фінансування цих цілей передбачено у державному бюджеті.

Лише з 2015 року МЗС закупив послуги Covington & Burling LLP на загальну суму 28,31 млн доларів (з урахуванням підписаної сьогодні угоди).

Як повідомляли Українські Новини, з березня 2017 року Міжнародний суд ООН розглядає позов проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації. 8 листопада 2019 року суд визнав свою юрисдикцію в цій справі і перейшов до розгляду позову по суті. Тепер до 8 грудня 2020 Росія повинна подати до суду свої контраргументи по суті позову України, після чого суд проведе усні слухання по суті й винесе рішення. У разі перемоги України суд зможе розглянути питання відшкодування Росією завданої шкоди шляхом виплати компенсації.

Міждержавний спір за недотримання конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму розглядається вперше в історії, в той час як юрисдикція Міжнародного суду ООН в інших міждержавних спорах щодо порушення конвенції про расової дискримінації раніше зізнавалася, але після розгляду справи по суті перемог у них не було.

Крім цієї справи, Арбітражні трибунали розглядають позов проти Росії за порушення положень Конвенції ООН з морського права щодо прав держави в Чорному і Азовському морях, у Керченській протоці, а також про затримання українських військово-морських суден та членів їх екіпажів. 20 лютого 2020 року Арбітражний трибунал ООН підтвердив свою юрисдикцію у цій справі. 22 травня 2020 Україна направила в трибунал меморандум з доказами провини Росії і просить зобов'язати її виплатити компенсацію. З цього дня у РФ є три місяці, щоб висловити заперечення щодо юрисдикції суду у справі, після чого Арбітраж прийме рішення про подальше ході розгляду справи. Україна очікує на рішення Арбітражного трибуналу і компенсації шкоди в 2022-2023 роках.

Україну в цих справах представляла колишня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка зараз очолює захист "Нафтогазу" у спорах з Росією і "Газпромом". При цьому в судовому спорі з Росією "Нафтогаз" захищають американські юристи — та ж Covington & Burling LLP.

У травні Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна представляти Україну в міжнародних судах проти Росії.

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