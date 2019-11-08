Міжнародний суд ООН вирішив розглянути позов проти Росії про фінансування тероризму

Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації.

Про це оголосив головуючий суддя, передають Українські Новини.

У частині порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд 13 голосами проти 3 відхилив заперечення російської сторони про відсутність юрисдикції розглядати справу і вирішив прийняти до розгляду по суті вимоги України.

У частині порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації суд 15 голосами проти 1 відхилив заперечення Росії про відсутність юрисдикції і вирішив розглянути українські вимоги по суті.

Міждержавна суперечка з недотримання конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму розглядається вперше в історії, юрисдикція Міжнародного суду ООН в інших справах про порушення конвенції про расову дискримінацію раніше визнавалася, однак після розгляду справи по суті перемог у них не було.

Після визнання юрисдикції в справі України проти Росії позовні вимоги будуть розглянуті по суті в повному обсязі і визначені необхідні для застосування заходів правового захисту.

Спочатку суд визначить терміни надання РФ контр-меморандум на українські докази (28 томів з понад 1 тис. додатків) і можливих додаткових письмових аргументів сторін.

По завершенні письмової фази суд проведе усні слухання по суті.

В межах розгляду справи України очікує визнання порушення РФ своїх зобов'язань за цими двома конвенціями і припинення їх порушення, визначення засобів захисту від них.

У такому випадку суд зможе розглянути питання відшкодування Росією завданої Україні шкоди шляхом виплати компенсації.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2017 року Міжнародний суд ООН почав розглядати справу України проти Росії.

Україна подала позов у Міжнародний Суд ООН 16 січня з метою залучення Росії до відповідальності за підтримку тероризму в Донецькій і Луганській областях та дискримінацію етнічних українців і кримських татар у аннексированном Криму.