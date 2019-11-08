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08 листопада 2019, пʼятниця, 17:39 17
Політика 2019-11-08T19:45:03+02:00
Українські Новини
Міжнародний суд ООН вирішив розглянути позов проти Росії про фінансування тероризму

Міжнародний суд ООН вирішив розглянути позов проти Росії про фінансування тероризму

ООН, Росія, Міжнародний суд ООН
Суд ООН. Фото: 112.ua
Суд ООН. Фото: 112.ua

Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації.

Про це оголосив головуючий суддя, передають Українські Новини.

У частині порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд 13 голосами проти 3 відхилив заперечення російської сторони про відсутність юрисдикції розглядати справу і вирішив прийняти до розгляду по суті вимоги України.

У частині порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації суд 15 голосами проти 1 відхилив заперечення Росії про відсутність юрисдикції і вирішив розглянути українські вимоги по суті.

Міждержавна суперечка з недотримання конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму розглядається вперше в історії, юрисдикція Міжнародного суду ООН в інших справах про порушення конвенції про расову дискримінацію раніше визнавалася, однак після розгляду справи по суті перемог у них не було.

Після визнання юрисдикції в справі України проти Росії позовні вимоги будуть розглянуті по суті в повному обсязі і визначені необхідні для застосування заходів правового захисту.

Спочатку суд визначить терміни надання РФ контр-меморандум на українські докази (28 томів з понад 1 тис. додатків) і можливих додаткових письмових аргументів сторін.

По завершенні письмової фази суд проведе усні слухання по суті.

В межах розгляду справи України очікує визнання порушення РФ своїх зобов'язань за цими двома конвенціями і припинення їх порушення, визначення засобів захисту від них.

У такому випадку суд зможе розглянути питання відшкодування Росією завданої Україні шкоди шляхом виплати компенсації.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2017 року Міжнародний суд ООН почав розглядати справу України проти Росії.

Україна подала позов у Міжнародний Суд ООН 16 січня з метою залучення Росії до відповідальності за підтримку тероризму в Донецькій і Луганській областях та дискримінацію етнічних українців і кримських татар у аннексированном Криму.

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