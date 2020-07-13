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13 липня 2020, понеділок, 20:09 11
Політика 2020-07-13T21:15:02+03:00
Українські Новини
Безвіз у безпеці, здоров'я громадян — у небезпеці, — глава МЗС Кулеба

Безвіз у безпеці, здоров'я громадян — у небезпеці, — глава МЗС Кулеба

Ольга Фандорина
МЗС України, Безвіз, Дмитро Кулеба, Пандемія, Пандемія коронавірусу, обмеження пересування, Закриття кордонів
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay

Європейський Союз не збирався блокувати угоду про безвізовий режим з Україною. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наш безвіз знаходиться в абсолютній безпеці. Але здоров'я громадян в умовах пандемії знаходиться в абсолютній небезпеці. Тому не потрібно сприймати встановлені обмеження як загрозу безвізу", — сказав Кулеба.

З його слів, обмеження на в'їзд українських громадян запроваджено виключно з міркувань турботи про здоров'я людей в період пандемії.

Тим часом, Угорщина пускає людей, що приїхали з України тільки після 14-денного карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 липня Польща відновила 14-денний карантин для тих, кому дозволено в'їзд в країну з України.

Словаччина змінює порядок в'їзду іноземців з території України. Результати тесту не повинні перевищувати 96 годин.

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