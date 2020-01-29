Зеркаль стала радником Коболєва

Колишню заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль призначено радником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це сказано в повідомленні НАКу, передають Українські Новини.

"Олену Зеркаль призначено радником голови правління НАК "Нафтогаз України". До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ України, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь у тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу в Україну в 2014-2016 роках", - сказано в повідомленні.

Вказується, що в НАКу до сфери її діяльності будуть входити міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії в міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема щодо захоплених Росією активів групи "Нафтогаз" в Автономній Республіці Крим.

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