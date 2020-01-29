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29 січня 2020, середа, 10:24 22
Політика 2020-01-29T10:24:45+02:00
Українські Новини
Зеркаль стала радником Коболєва

Зеркаль стала радником Коболєва

Александр Дмитриенко
Олена Зеркаль, НАК

Колишню заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль призначено радником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це сказано в повідомленні НАКу, передають Українські Новини.

"Олену Зеркаль призначено радником голови правління НАК "Нафтогаз України". До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ України, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь у тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу в Україну в 2014-2016 роках", - сказано в повідомленні.

Вказується, що в НАКу до сфери її діяльності будуть входити міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії в міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема щодо захоплених Росією активів групи "Нафтогаз" в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін звільнив Зеркаль і Чернегу

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