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21 травня 2020, четвер, 18:09 12
Зовнішня політика 2020-05-21T19:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив представника України у Суді ООН у справах проти Росії

Зеленський змінив представника України у Суді ООН у справах проти Росії

Надежда Комендантова
Суд ООН, Володимир Зеленський, Євген Єнін, Олена Зеркаль
Євген Єнін. Фото: 112
Євген Єнін. Фото: 112

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна представляти Україну в Міжнародному суді і арбітражних трибуналах Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах проти Росії.

Про це йдеться в розпорядженні №332 від 21 травня, передають Українські Новини.

Посол в Нідерландах Всеволод Ченцов уповноважений представляти державу у справах проти Росії як заступник агента України.

Міжнародний суд ООН з березня 2017 року розглядає позов проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації.

8 листопада 2019 року суд визнав свою юрисдикцію у цій справі і перейшов до розгляду позову по суті.

Арбітражні трибунали розглядають позов проти Росії за порушення положень Конвенції ООН з морського права щодо прав держави в Чорному і Азовському морях, у Керченській протоці, а також про затримання українських військово-морських суден та членів їх екіпажів.

20 лютого 2020 року Арбітражний трибунал ООН підтвердив свою юрисдикцію у цій справі.

Україну в цих справах представляла колишня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка на даний момент очолює захист Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у суперечках з Росією і компанією "Газпром" (Росія).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії представляла Олена Зеркаль, яка пішла з МЗС у грудні 2019 року, після чого була призначена радником голови правління "Нафтогазу".

До 8 грудня 2020 року Росія повинна подати в Міжнародний суд ООН свої контраргументи по суті позову України про фінансування тероризму та расової дискримінації.

Після цього суд проведе усні слухання по суті і винесе рішення.

В разі перемоги України суд зможе розглянути питання відшкодування Росією завданої шкоди шляхом виплати компенсації.

Міждержавний спір за недотримання конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму розглядається вперше в історії, а юрисдикція Міжнародного суду ООН в інших міждержавних спорах щодо порушення конвенції про расової дискримінації раніше зізнавалася, але після розгляду справи по суті перемог у них не було.

 

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