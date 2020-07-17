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17 липня 2020, пʼятниця, 17:18 9
Суспільство 2020-07-17T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Львівській області запустили ще три приміські електрички

У Львівській області запустили ще три приміські електрички

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, Поїзди, Електричка, Пасажирські перевезення, Пасажирський потяг, відновлення пасажирських перевезень
Укрзалізниця
Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновило курсування 3 приміських поїздів на території обслуговування Львівської залізниці (ЛЗ), тоді як з серпня "Укрзалізниця" обіцяє повноцінно відновити пасажирське сполучення.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 20 липня курсуватимуть поїзди №6353 "Здолбунів - Ковель", №6396/6395 "Ковель-Луцьк" та №6352 "Луцьк – Здолбунів".

Також "Укрзалізниця" продовжила маршрут ще 6 приміських поїздів.

Починаючи з 20 липня поїзд №6307 "Ковель - Іваничі" курсуватиме до Червонограда, поїзд №6319 "Маневичі - Ковель" буде відправлятися зі станції "Сарни", поїзд №6320 "Ковель - Маневичі" прибуватиме на станцію "Сарни", поїзд №6470/6469 "Коломия - Снятин" курсуватиме до Чернівців.

З 21 липня поїзд №6302 "Іваничі - Ковель" буде відправлятися з Червонограда, поїзд №6470/6469 "Снятин - Коломия" відправлятиметься з Чернівців.

Раніше Українські Новини повідомляли, Укрзалізниця відновила курсування ще 12 приміських поїздів.

Крім того, Укрзалізниця запустила продажі квитків на "Подільський експрес".

Також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.

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