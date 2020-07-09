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09 липня 2020, четвер, 18:18 6
Суспільство 2020-07-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Потяги, Ціни на квитки
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг №769/757-770/758 "Київ – Кам'янець-Подільський – Могилів-Подільський", відомий як "Подільський експрес".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Відсьогодні, 9 липня, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг №769/757-770/758 "Київ – Кам'янець-Подільський – Могилів-Подільський". Поїзд зупинятиметься у Вінниці, Жмеринці, Хмельницькому та інших містах", - йдеться в повідомленні.

Курсування "Подільського експресу" відновиться 17 липня; перший потяг відправиться з Києва о 14:55 і прибуде в Кам'янець-Подільський о 22:49.

В парні числа до складу потяга буде включено групу вагонів проходженням до Могилева-Подільського.

У зворотному напрямку потяг буде курсувати з 18 липня.

На цей час передбачено обмеження щодо продажу квитків на цей потяг – 50% від загальної кількості місць.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських потягів. Крім того, список усіх потягів "Укрзалізниці" в умовах карантину.

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