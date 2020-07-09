"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг №769\/757-770\/758 "Київ – Кам'янець-Подільський – Могилів-Подільський", відомий як "Подільський експрес". Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Відсьогодні, 9 липня, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг №769\/757-770\/758 "Київ – Кам'янець-Подільський – Могилів-Подільський". Поїзд зупинятиметься у Вінниці, Жмеринці, Хмельницькому та інших містах", - йдеться в повідомленні. Курсування "Подільського експресу" відновиться 17 липня; перший потяг відправиться з Києва о 14:55 і прибуде в Кам'янець-Подільський о 22:49. В парні числа до складу потяга буде включено групу вагонів проходженням до Могилева-Подільського. У зворотному напрямку потяг буде курсувати з 18 липня. На цей час передбачено обмеження щодо продажу квитків на цей потяг – 50% від загальної кількості місць. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських потягів. Крім того, список усіх потягів "Укрзалізниці" в умовах карантину.