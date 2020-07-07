"Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке продовжив маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної, відновила курсування ще 12 приміських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" продовжує поступово відновлювати пасажирські залізничні перевезення. Так, призначено курсування ще 12 приміських поїздів. В цілому по всій території України вже вийшли на маршрути 645 приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 5 з 12 поїздів будуть курсувати між Києвом і містами-сателітами: №7001 "Борщагівка – Клавдієве", №7006 "Буча – Святошин", №6670 "Бородянка – Борщагівка", №7010 "Клавдієво – Борщагівка", №612 "Клавдієво – Борщагівка".

Також будуть курсувати приміські поїзди №6016 "Фастів – Київ", №6814 "Київ-Волинський – Яготин", №6823 "Яготин – Київ-Волинський", №6931 "Ніжин – Київ-Волинський", №6932 "Київ-Волинський – Ніжин", №6506 "Плавні – Запоріжжя-2", №6004 "Кам'янське-Пасажирське – Дніпро-Головний".

Обов'язковим для всіх пасажирів і працівників залізниці є використання засобів індивідуального захисту.

Контроль за виконанням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою; при виявленні порушень залізничники будуть викликати співробітників Нацполіції.

Як повідомляли Українські Новини, у Волинській і Рівненській областях "Укрзалізниця" частково відновила курсування приміських поїздів.

Також акціонерне товариство відкрило продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування до морських курортів.