Морські курорти і туристичні напрямки. Список усіх поїздів "Укрзалізниці" в умовах карантину

У той час, як поїзди з Вінниці відновлюють рух, "Укрзалізниця" з 1 червня почала відновлювати курсування поїздів, серед них поїзди до морських курортів, на захід країни та інші популярні напрямки. Українські Новини зібрали список усіх поїздів дальнього напрямку. Поїзди до морських курортів Поїзд №116\/115 "Київ — Бердянськ"Поїзд №10\/9 "Київ — Маріуполь"Поїзд №12\/11 "Київ - Новоолексіївка"Поїзд №768\/767 "Київ - Херсон"Поїзд №102\/101 "Київ - Херсон"Поїзд №761\/762 "Київ - Одеса"Поїзд №375\/376 Харків - Херсон"Поїзд №261\/262 "Харків - Бердянськ"Поїзд №86\/85 "Львів - Новоолексіївка"Поїзд №12\/11 "Львів – Одеса"Поїзд №110\/109 Львів - Херсон"Поїзд №88\/87 "Ковель - Новоолексіївка"Поїзд №282\/281 "Хмельницький - Генічеськ"Поїзд №53\/54 "Дніпро - Одеса" Потяги з Києва Поїзд №743\/744 "Дарниця, Київ – Львів"Поїзд №715\/716 "Київ – Львів"Поїзд №91\/92 Київ – Львів"Поїзд №7\/8 "Київ - Івано-Франківськ"Поїзд №749\/750 "Київ - Івано-Франківськ"Поїзд №29\/30 "Київ - Ужгород" Поїзд №125\/126 "Київ - Костянтинівка"Поїзд №711\/712 "Київ-Костянтинівка"Поїзд №791\/792 "Київ-Кременчук"Поїзд №782\/781 "Київ - Черкаси"Поїзд №790\/789 "Київ - Кропивницький"Поїзд №721\/722 "Київ-Харків"Поїзд №726\/725 "Київ-Харків"Поїзд №740\/739 "Київ-Кривий Ріг"Поїзд №37\/38 "Київ - Запоріжжя"Поїзд №738\/737 "Київ - Запоріжжя"Поїзд №732\/731 "Київ - Запоріжжя"Поїзд №774\/773 "Київ - Шостка"Поїзд №20\/19 "Київ - Лисичанськ"Поїзд №136\/135 "Київ - Покровськ"Поїзд №734\/733 "Київ-Покровськ" Інші напрямки Поїзд №17\/18 "Харків - Ужгород"Поїзд №15\/16 "Харків - Івано-Франківськ"Поїзд №81\/82 "Харків-Новоолексіївка"Потяг №63\/64 "Харків-Київ"Потяг №106\/105 "Одеса - Київ"Потяг №8\/7 "Одеса-Харків"Поїзд №4\/3 "Запоріжжя - Ужгород"Поїзд №772\/771 "Хмельницький — Київ"Потяг №779\/780 "Суми — Вінниця"Поїзд №20\/19 "Лисичанськ-Київ"Поїзд №1\/2 "Івано-Франківськ - Костянтинівка"Поїзд №98\/97 "Ковель - Київ"Потяг №79\/80 "Дніпро - Київ" Поїзд №76\/75 "Кривий Ріг - Київ" Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів. Крім того, "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної.