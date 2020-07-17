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17 липня 2020, пʼятниця, 16:51 7
Транспорт 2020-07-17T18:00:03+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 3 поїзди в Чернівці

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 3 поїзди в Чернівці

Ирина Николенко
Укрзалізниця, Чернівці, продаж квитків, відновлення пасажирських перевезень, відновлення поїздів
Укрзалізниця
Укрзалізниця

Після того, як Акціонерне товариство "Укрзалізниця" запустила курсування 40 приміських і регіональних поїздів в Україні, перевізник відкрив продаж квитків на три потяги в Чернівці.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З наступного тижня курсуватимуть такі поїзди: №136/135 "Чернівці – Одеса" щодня з Чернівців з 21 липня, з Одеси — з 22 липня;

№702/701 "Львів – Чернівці" відправлятиметься зі Львова з 20 липня (щоденно, крім середи), з Чернівців з 21 липня (щоденно, крім четверга);

№7/8 "Київ – Чернівці" курсуватиме щоденно із Києва з 21 липня, з Чернівців — до 22 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця з 16 липня розпочала продаж квитків на 100% місць в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.

Також Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до станції Попасна в Луганській області.

З 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

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