"Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі місця у поїздах з Києва і назад

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" після відновлення половини пасажирських поїздів

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, відновлення повноцінної продажу квитків стало можливим завдяки погодженням Київської міської державної адміністрації.

"Нагадаємо, що згідно з постановою Міністерства охорони здоров'я від 03 липня 2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу. У випадку здійснення перевезення в регіон, в якому не застосовується ослаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення у межах 50% кількості місць", - йдеться в повідомленні.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 "Харків - Одеса" - з 2 червня, №81/82 "Харків - Новоолексіївка" та №53/54 "Дніпро - Одеса" - з 17 червня, №91/92 "Одеса - Костянтинівка" - з 29 червня.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" відновила курсування 65 поїздів - це більше ніж половини від докарантинного кількості.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запустила 40 поїздів: повний список напрямків і розклад.

Також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.