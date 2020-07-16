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16 липня 2020, четвер, 10:30 10
Транспорт 2020-07-16T12:00:04+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі місця у поїздах з Києва і назад

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі місця у поїздах з Києва і назад

Анна Рудык
Укрзалізниця, білети на поїзд, продаж білетів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" після відновлення половини пасажирських поїздів з 16 липня почало продаж квитків на 100% місць у потягах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, відновлення повноцінної продажу квитків стало можливим завдяки погодженням Київської міської державної адміністрації.

"Нагадаємо, що згідно з постановою Міністерства охорони здоров'я від 03 липня 2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу. У випадку здійснення перевезення в регіон, в якому не застосовується ослаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення у межах 50% кількості місць", - йдеться в повідомленні.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 "Харків - Одеса" - з 2 червня, №81/82 "Харків - Новоолексіївка" та №53/54 "Дніпро - Одеса" - з 17 червня, №91/92 "Одеса - Костянтинівка" - з 29 червня.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" відновила курсування 65 поїздів - це більше ніж половини від докарантинного кількості.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запустила 40 поїздів: повний список напрямків і розклад.

Також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.

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