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07 липня 2020, вівторок, 17:50 6
Транспорт 2020-07-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної. Коли буде курсування

"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної. Коли буде курсування

Ирина Николенко
Укрзалізниця, поїзд, Київ – Лисичанськ, Київ – Попасна
Укрзалізниці. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниці. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" продовжило маршрут поїзда №20 / 19 "Київ - Лисичанськ" до станції Попасна (Луганська область) після того, як "Укрзалізниця" відновила далеке сполучення у Слов'янськ.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці з посиланням на виконуючого обов'язки голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця вже отримала відповідну угоду від Міністерства оборони України. Це питання узгоджено, і ми внесли відповідні корективи в розклад руху поїзда", - повідомив Юрик.

Початок курсування поїзда до станції Попасна планується на 10 липня.

Юрик також підкреслив, що необхідно розвивати залізничні маршрути на сході країни.

"Дуже важливо максимально відновити залізничне сполучення, яке було втрачено згодом анексії частини території України на сході. Але при цьому ми повинні дотримуватися всіх заходів і упевнитися, що наші пасажири будуть в безпеці", - зазначив Юрик.

Як повідомляли Українські Новини, у Волинській і Рівненській областях "Укрзалізниця" частково відновила курсування приміських поїздів.

Також акціонерне товариство відкрило продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування до морських курортів.

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