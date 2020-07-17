У Херсонській області буде вшестеро менше районів

Верховна Рада створила 3 укрупнених райони в Херсонській області замість 18 нинішніх.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, були створені Херсонський район (населення 591,5 тис. осіб) з центром у Херсоні, Новокаховський (158,1 тис.) з центром у Новій Каховці і Генічеський (122,4 тис.) з центром у Генічеську.

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславского і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.