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  • Попри ослаблення карантину, Франція вводить обов'язковий масковий режим в приміщеннях
17 липня 2020, пʼятниця, 15:02 8
Європа 2020-07-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
Попри ослаблення карантину, Франція вводить обов'язковий масковий режим в приміщеннях

Попри ослаблення карантину, Франція вводить обов'язковий масковий режим в приміщеннях

Елизавета Кесельман
Франція, Коронавірус у Франції, Посилення карантину, карантин у Франції
Франція. Фото: pixabay
Франція. Фото: pixabay

Хоча Франція проводить ослаблення карантинного режиму та почала відкривати пам'ятки, влада країни наступного тижня вводить посилений масковий режим, обов'язковий в приміщеннях. Про це повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, що спочатку масковий режим мали запровадити з 1 серпня. Однак після оголошення про це прем'єр-міністром Франції Жаном Кастексом, рішення набуло критики, оскільки, якщо носіння маски може зупинити поширення коронавірусу, то режим необхідно ввести якомога раніше.

"Я запропонував посилити носіння масок, і, як це було запропоновано президентом Республіки, це стане обов'язковим з 1 серпня в магазинах і місцях, відкритих для публіки", - спочатку заявив прем'єр-міністр.

Визначення "закритого громадського місця" і розміри штрафів у вигляді покарання для відвідувачів та власників закладів пізніше випише Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 липня Франція відкрила паризький Disneyland, який, однак, працюватиме з обмеженнями у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Тим часом в аеропортах Франції найближчими днями мають ввести проведення тестування на коронавірус туристів, що прибувають з-за кордону.

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