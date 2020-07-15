Відсьогодні Ейфелева вежа повністю відкрилася для відвідувачів

Головна візитна картка французької столиці відкрилася ще в кінці червня, однак піднятися можна було не вище 2-го поверху. Так, від середи, 15 липня, туристи зможуть піднятися на третій поверх, тобто відвідати повністю всі поверхи.

Відвідувачі зобов'язані бути в масках і дотримуватися дистанції, на кожному кроці розташовані флакони з антисептиком.

"З моменту відновлення роботи 25 червня, ми за перші вихідні прийняли 5000 відвідувачів, за другі — вже 7000, на минулих вихідних — 10 тисяч", — говорить Патрік Бранко Рюіво, генеральний директор керуючої компанії.

Як повідомляється, щоб залучити відвідувачів, Ейфелева вежа до кінця літа пропонує знижки на квитки для дітей у віці від 4 до 11 років і організує "діджей-вечори" для молоді по четвергах і п'ятницях.

На останніх танцювати не можна і потрібно дотримуватися дистанції, але є можливість послухати музику і подивитися на місто з висоти першого поверху. Також планують серію концертів.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус тих, хто прибув з-за кордону.

Крім того, з 6 липня відновив роботу музей Лувр у Парижі.