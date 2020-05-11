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11 травня 2020, понеділок, 16:44 17
Європа 2020-05-11T19:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Франція почала послаблювати карантин: що дозволено робити

Сьогодні Франція почала послаблювати карантин: що дозволено робити

Елизавета Кесельман
Франція, Коронавірус у Франції, Послаблення карантину, карантин у Франції
Франція. Фото: pixabay
Франція. Фото: pixabay

Франція, яка хотіла продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 10 липня, з сьогоднішнього дня, з 11 травня, починає ослаблення карантину. Про це передає BFMTV.

Наголошується, що з сьогоднішнього дня в країні дозволено пересуватися на автомобілі, а також гуляти без спеціального дозволу. Крім того, з 11 травня відновлюється робота деяких шкіл, магазинів; громадський транспорт буде їздити більш інтенсивно.

У той же час, зберігаються обмеження зібрань: одночасно можуть збиратися не більш 10 осіб. Також знову можна займатися спортом у будь-який час доби без будь-якого дозволу.

Також зазначається, що для поїздок на громадському транспорті потрібно сертифікат від роботодавця. Але це зобов'язання залишається для тих, хто збирається користуватися транспортом у годину пік в столичному регіоні - таким чином, пріоритет віддається людям, які їдуть на роботу або по невідкладних справах.

Крім цього, у транспорті буде введено масковий режим". У громадських місцях це необов'язково, але настійно рекомендується.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї фіксують нові спалахи коронавірусу.

Крім того, у Франції та ще двох країнах за порушення карантину виписали понад 2 млн штрафів.

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