Паризький Disneyland запрацював з обмеженнями

У Франції, крім Ейфелевої вежі, в середу, 15 липня, знову почав працювати паризький парк розваг Disneyland. Про це повідомляє France24.

Як наголошується, знаменитий на весь світ парк був закритий 133 дні. Для його відвідин, відтепер, гостям необхідно реєструватися заздалегідь.

"Через 133 дні після закриття, Disneyland Paris став останнім великим французьким парком розваг, який відновив свою роботу в середу", — сказано в повідомленні.

Однак незважаючи на відкриття в парку розваг діятимуть епідеміологічні заходи.

Відвідувачі повинні будуть заздалегідь реєструвати для відвідування парку. Наразі в Disneyland вводиться обмеження на кількість відвідувачів щодня — 24 тисячі осіб замість 80 тисяч в докарантинний період.

Також гості парку розваг зобов'язані будуть носити маски, а по всій території будуть встановлені антисептики.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня відновив роботу музей Лувр у Парижі.

Крім того, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус тих, хто прибув з-за кордону.