підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 липня 2020, середа, 18:33 8
Європа 2020-07-15T19:45:03+03:00
Українські Новини
Паризький Disneyland запрацював з обмеженнями

Паризький Disneyland запрацював з обмеженнями

Елизавета Кесельман
Париж, Франція, Розваги, Діснейленд, Парк Діснейленд, парк розваг
Парк Disneyland в Парижі. Фото: pixabay
Парк Disneyland в Парижі. Фото: pixabay

У Франції, крім Ейфелевої вежі, в середу, 15 липня, знову почав працювати паризький парк розваг Disneyland. Про це повідомляє France24.

Як наголошується, знаменитий на весь світ парк був закритий 133 дні. Для його відвідин, відтепер, гостям необхідно реєструватися заздалегідь.

"Через 133 дні після закриття, Disneyland Paris став останнім великим французьким парком розваг, який відновив свою роботу в середу", — сказано в повідомленні.

Однак незважаючи на відкриття в парку розваг діятимуть епідеміологічні заходи.

Відвідувачі повинні будуть заздалегідь реєструвати для відвідування парку. Наразі в Disneyland вводиться обмеження на кількість відвідувачів щодня — 24 тисячі осіб замість 80 тисяч в докарантинний період.

Також гості парку розваг зобов'язані будуть носити маски, а по всій території будуть встановлені антисептики.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня відновив роботу музей Лувр у Парижі.

Крім того, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус тих, хто прибув з-за кордону.

 

 

Більше новин про: Париж Франція Розваги Діснейленд Парк Діснейленд парк розваг

СЕО Parimatch Сергій Портнов: Легалізація дозволит...
Відсьогодні Ейфелева вежа повністю відкрилася для ...
У Парижі відкрили Ейфелеву вежу. Але можна підняти...
У Шанхаї відновив роботу парк Діснейленд...
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
ДБР повідомило інспектору поліції про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі 19:24
До кінця XXI століття населення України скоротиться до 17 мільйонів, — дослідження 19:10
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
Паризький Disneyland запрацював з обмеженнями 18:33
За добу в Київській області зросла кількість нових випадків COVID-19 18:30
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok