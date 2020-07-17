Поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в закладах харчування

Правоохоронці склали 566 протоколів за порушення карантину ресторанами, кафе, магазинами та ринками в Києві після того, як поліція склала 97 адмінпротоколів за порушення правил карантину розважальними закладами у вихідні в Києві.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За півтора тижні перевірили 1,5 тис. ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 566 протоколів про порушення", – сказав мер.

За його словами, за цей час закрили 7 розважальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини, Київ закрив ще три розважальних закладів через порушення карантинних обмежень. Також правоохоронці склали 446 протоколів про порушення.

Крім того, поліція припинила роботу ще одного нічного закладу – стриптиз-клубу Dolls, який працював пізніше встановленого терміну – 22:00.

Також Київська міська державна адміністрація закрила чотири нічних клуби через порушення карантинних обмежень та роботи після встановленого часу - 22:00.