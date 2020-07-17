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17 липня 2020, пʼятниця, 13:47 6
Суспільство 2020-07-17T14:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в закладах харчування

Поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в закладах харчування

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, Порушення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Правоохоронці склали 566 протоколів за порушення карантину ресторанами, кафе, магазинами та ринками в Києві після того, як поліція склала 97 адмінпротоколів за порушення правил карантину розважальними закладами у вихідні в Києві.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За півтора тижні перевірили 1,5 тис. ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 566 протоколів про порушення", – сказав мер.

За його словами, за цей час закрили 7 розважальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини, Київ закрив ще три розважальних закладів через порушення карантинних обмежень. Також правоохоронці склали 446 протоколів про порушення.

Крім того, поліція припинила роботу ще одного нічного закладу – стриптиз-клубу Dolls, який працював пізніше встановленого терміну – 22:00.

Також Київська міська державна адміністрація закрила чотири нічних клуби через порушення карантинних обмежень та роботи після встановленого часу - 22:00.

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