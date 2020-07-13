Поліція склала близько сотні адмінпротоколів за порушення карантину в розважальних закладах Києва

Національна поліція склала 97 адмінпротоколів за порушення правил карантину розважальними закладами у вихідні в Києві після того, як у столиці закрили 3 заклади за порушення карантину. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"За останні дві доби мобільні групи столичної поліції перевірили 531 заклад господарської діяльності з надання різних послуг і склали 97 адміністративних протоколів за порушення умов карантину, який передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 000 гривень", – сказано в ньому.

Працівники поліції Києва продовжують перевіряти розважальні заклади і заклади громадського харчування щодо дотримання карантину.

Крім того, правоохоронці постійно нагадують власникам і працівникам зазначених об'єктів щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства про протидію поширенню коронавірусної інфекції.

За результатами перевірки 531 закладу господарської діяльності (розважальні заклади, заклади громадського харчування і торгівлі) в 97, серед яких 28 нічних клубів, дискотек, виявлені порушення карантинних обмежень,

За невиконання вимог ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб установ складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві закрили нічний стриптиз-клуб Dolls, який працював пізніше встановленого терміну.

Також за 2 дні правоохоронці склали 355 протоколів про порушення карантину в кафе і ресторанах.