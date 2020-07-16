підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 10:32 20 Інфографіка
Суспільство 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу

У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 15 липня в Києві кількість нових хворих на коронавірусом збільшилась на 116 осіб до 6613 порівняно з попередньою добою, 14 липня.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, повідомляють Українські Новини.

"Ще в 116 жителів Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19", - написав він.

Серед хворих: 62 жінки у віці від 21 до 86 років і дві дівчини - 15 і 17 років; 50 чоловіків у віці від 18 до 81 років. І двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

В лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Дарницькому районі - 21, у Деснянському - 20, в Голосіївському районі - 18 випадків.

Коронавірус в Києві по районах. Інфографіка: Facebook/Віталій КличкоКоронавірус в Києві по районах. Інфографіка: Facebook/Віталій Кличко

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність і смертність від коронавірусу в Україні продовжують зростати кілька днів поспіль. Крім того, в Україні збільшилася кількість госпіталізованих через коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 коронавірус в Києві

Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Регіональна Газова Компанія сертифікувала фахівців для водневих випробувань 11:51
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній 11:32
Протести біля Ради. Фото: Facebook/News Pavlovsky
Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах 11:26
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok