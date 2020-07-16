У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 15 липня в Києві кількість нових хворих на коронавірусом збільшилась на 116 осіб до 6613 порівняно з попередньою добою, 14 липня.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, повідомляють Українські Новини.

"Ще в 116 жителів Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19", - написав він.

Серед хворих: 62 жінки у віці від 21 до 86 років і дві дівчини - 15 і 17 років; 50 чоловіків у віці від 18 до 81 років. І двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

В лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Дарницькому районі - 21, у Деснянському - 20, в Голосіївському районі - 18 випадків.

Коронавірус в Києві по районах. Інфографіка: Facebook/Віталій Кличко

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність і смертність від коронавірусу в Україні продовжують зростати кілька днів поспіль. Крім того, в Україні збільшилася кількість госпіталізованих через коронавірус.