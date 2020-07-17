Смертність від коронавірусу впала майже на 40% за добу, а захворюваність - на 5

За минулу добу, 16 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зменшилася на 4,6%, кількість нових летальних випадків - на 38,9%. Так, кількість нових хворих на коронавірус збільшилася на 809 до 57 264, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 1 456 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 17 липня в Україні зареєстровано 57 264 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 456 летальних, 29 769 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 809 нових випадків, одужали 838 осіб, померло 11 осіб.

Таким чином, 16 липня показник нових хворих за добу знову став менше, ніж тих, що одужали - 809 проти 838.

Кількість нових випадків захворювання на 16 липня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 15 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 17 липня становила 26 039 осіб, що на 0,2% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 754), у Києві (6 689) і Чернівецької області (5 262).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6689 випадків;

Київська область — 3184 випадки;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації.

Тим часом Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину більш ніж на місяць.