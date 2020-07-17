США відкрили в'їзд для студентів з Європи

Зокрема, обмеження на поїздки з країн Європи президент Дональд Трамп ввів ще 13 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. В адміністрації президента заявили, що якщо б не закрили кордони з ЄС - могло загинути понад 3 млн американців в США.

"Студенти в європейських країнах, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах, звільняються від заборони, згідно з меморандумом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США заявляли про наміри змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно.

Водночас, президент США Дональд Трамп має намір відкрити школи восени, попри нові антирекорди з добового захворювання коронавірусом.

Тим часом в Західній Європі повертають карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.