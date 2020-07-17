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17 липня 2020, пʼятниця, 12:38 9
Америка 2020-07-17T14:15:02+03:00
Українські Новини
США відкрили в'їзд для студентів з Європи

США відкрили в'їзд для студентів з Європи

Елизавета Кесельман
США, Коронавірус в США, Відкриття кордонів
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Влади США прийняла рішення відкрити в'їзд в країну для студентів, які прибувають з країн Європи попри те, що Сполучені штати фіксують нові антирекорди з добового захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, обмеження на поїздки з країн Європи президент Дональд Трамп ввів ще 13 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. В адміністрації президента заявили, що якщо б не закрили кордони з ЄС - могло загинути понад 3 млн американців в США.

"Студенти в європейських країнах, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах, звільняються від заборони, згідно з меморандумом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США заявляли про наміри змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно.

Водночас, президент США Дональд Трамп має намір відкрити школи восени, попри нові антирекорди з добового захворювання коронавірусом.

Тим часом в Західній Європі повертають карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.

 

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