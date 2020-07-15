У Західній Європі повертають карантинні обмеження

Влада Великобританії та Франції посилили правила носіння масок у закритих громадських приміщеннях для запобігання поширенню COVID-19 в той час, як глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявляє, що поширення коронавірусу "все ще прискорюється", а більшості країн поки що не вдалося його контролювати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, британський уряд 14 липня оголосив, що з 24 липня носіння масок у магазинах і торгових центрах знову буде обов'язковим. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що носіння масок у закритих приміщеннях є дієвим захисним засобом, і, за його словами, наукових підтверджень цьому факту стає все більше.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в телеінтерв'ю 14 липня, що хотів би запровадити обов'язкове правило носити маски в закритих громадських місцях, починаючи з 1 серпня, як "посилення" превентивних заходів. Французька влада нещодавно попередили про невеликий приріст випадків зараження - у зв'язку з деяким літнім "розслабленням" і, відповідно, зневагою до правил дистанціювання. Уряд нагадав французам, що жертвами епідемії стали 30 000 жителів країни.

В Іспанії, наприклад, в Каталонії, місцева влада зобов'язала громадян носити маски в спробі перекрити шляхи для поширення вірусу. До такого рішення підштовхнули нові випадки зараження коронавірусної інфекції, які з'являються все частіше.

В Німеччині глава федерального управління із координації антиепідемічних заходів Хельге Браун заявила агентству AP, що носіння масок, цілком ймовірно, залишиться обов'язковим в найближчому майбутньому. За її словами, носіння масок - це найменше і першочергове, що повинен зробити кожен для запобігання інфікуванню.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН стверджують, що на тлі пандемії коронавірусу у світі зростає кількість людей, які голодують.

Також у ВООЗ не впевнені, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.