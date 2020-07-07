З США можуть змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп має намір відкрити школи восени, попри 3 млн інфікованих коронавірусом, іноземним студентам, які навчаються у США варто хвилюватися, адже якщо навчальний рік почентся дистанційно, вони змушені будуть виїхати з країни. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на нові рекомендації Імміграційної і митної поліції країни.

Як наголошується, іноземцям, які отримують освіту в ВНЗ, де навчання повністю відбуватиметься онлайн, не видаватимуть віз. Принаймні частина занять повинна проходити в очній формі, щоб студенти могли залишатися в США.

Американська рада з питань освіти, яка представляє керівництва університетів, заявила, що рекомендації є неприйнятними і заплутають студентів, оскільки навчальні заклади зараз шукають можливість безпечного відновлення освітнього процесу.

На думку президента Ради Террі Хартла, такі умови змушують освітні установи відкритися незалежно від ситуації з пандемією COVID-19, тому що інакше студенти опиняться в пастці, особливо якщо в їх країнах введені обмеження на в'їзд.

Повідомляється, що протягом року майже 400 тисяч іноземців отримали студентські візи в США, термін яких завершується 30 вересня. У минулому році в університетах США нарахували майже 1,1 мільйона студентів з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, США зупинили видачу робочих віз до кінця року.