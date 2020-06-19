Вакарчук розповів, як планує позбутись повноважень депутата

Депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандата.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оскільки власні рішення я не міняю, то єдиний вибір, який ВР (Верховна Рада) мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з'їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандата", — написав він.

Вакарчук підкреслив, що такий спосіб складання депутатського мандата — вимушений і формальний.

"І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і говорив раніше, залишаюся членом партії "Голос", і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалася і була успішною", — підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук вийшов з фракції "Голос".

Дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні Аліна Свідерська може пройти в Раду від партії "Голос" в разі складання депутатських повноважень Вакарчуком.