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19 червня 2020, пʼятниця, 16:49 12
Верховна Рада і партії 2020-06-19T18:30:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук розповів, як планує позбутись повноважень депутата

Вакарчук розповів, як планує позбутись повноважень депутата

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Святослав Вакарчук, Народний депутат, партія
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандата.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оскільки власні рішення я не міняю, то єдиний вибір, який ВР (Верховна Рада) мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з'їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандата", — написав він.

Вакарчук підкреслив, що такий спосіб складання депутатського мандата — вимушений і формальний.

"І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і говорив раніше, залишаюся членом партії "Голос", і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалася і була успішною", — підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук вийшов з фракції "Голос".

Дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні Аліна Свідерська може пройти в Раду від партії "Голос" в разі складання депутатських повноважень Вакарчуком.

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