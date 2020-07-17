Після невеликого падіння минулого тижня долар в обмінниках перейшов до зростання

З 10 по 17 липня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD після невеликого падіння минулого тижня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 67,17 коп. до 30,7019 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 70,79 коп. до 31,2851 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 17 липня 27,1826 27,4755 30,7019 31,2851 3,3400 3,9100 Порівняно з 10 липня 0,3617 0,3978 0,6717 0,7079 0,0000 0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.