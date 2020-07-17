підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 11:40 11
Фінанси 2020-07-17T14:00:03+03:00
Українські Новини
Після невеликого падіння минулого тижня долар в обмінниках перейшов до зростання

Після невеликого падіння минулого тижня долар в обмінниках перейшов до зростання

Катерина Цапро
Курс валют, курс в обмінниках, Динаміка курсу долара
Курс долара знову злетів
Курс долара знову злетів

З 10 по 17 липня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD після невеликого падіння минулого тижня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 67,17 коп. до 30,7019 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 70,79 коп. до 31,2851 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 17 липня 27,1826 27,4755 30,7019 31,2851 3,3400 3,9100
Порівняно з 10 липня  0,3617 0,3978 0,6717 0,7079 0,0000 0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

 

Більше новин про: Курс валют курс в обмінниках Динаміка курсу долара

Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Коцюбинське включили до Бучацький район Київської області 14:17
"Це буде днище". У соцмережах обговорюють висунення Ірини Верещук на пост мера Києва 14:15
Поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в закладах харчування 13:47
Голова АМКУ задекларувала 57,2 тис. гривень щомісячної зарплати і дві квартири 13:42
НАБУ викликає екс-міністра екології Злочевського на допити 21-23 липня 13:30
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok