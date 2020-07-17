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17 липня 2020, пʼятниця, 05:15 10
Економіка 2020-07-17T08:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня ослабла. НБУ знизив офіційний курс гривні на п'ятницю

Гривня ослабла. НБУ знизив офіційний курс гривні на п'ятницю

Надежда Комендантова
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Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Після того, як у попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,2695
1 долар США 27,2738
1 швейцарський франк 28,8535
10 єн 2,5455
10 російських рублів 3,8364
1 євро 31,1290

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 липня на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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