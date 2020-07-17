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17 липня 2020, пʼятниця, 11:15 12
Фінанси 2020-07-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль в кінці робочого тижня просів. Курс російської валюти на 17 липня

Рубль в кінці робочого тижня просів. Курс російської валюти на 17 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, обмін валют, курс рубля в Україні
Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У п'ятницю, 17 липня, в обмінних пунктах київських банків  середній курс купівлі готівкового рубля  знизився на 2 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів порівняно з курсом рубля в четвер, 16 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю не змінився порівняно з четвергом і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках за станом на 17 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,92
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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