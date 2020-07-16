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16 липня 2020, четвер, 11:19 7
Економіка 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль після падіння трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 16 липня

Рубль після падіння трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 16 липня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 16 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс продажу готівкового долара у порівнянні з курсом 15 липня зріс на 4 копійки до 3,36 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер знизився на 1 копійку у порівнянні із середовищем і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках за станом на 16 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,91
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня курс долара та євро зріс – так, середній курс продажу готівкового долара підвищився на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, а середній курс купівлі зріс на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD. Крім того, продаж євро підвищився на 18,70 коп. до 30,5641 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,65 коп. до 31,1128 UAH/EUR.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Тим часом експерти дали прогноз щодо курсу валют на літо – очікують поступову девальвацію восени.

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