Сьогодні відбудеться ЗНО з хімії. Коли будуть результати тестування

Результати зовнішнього незалежного оцінювання, яке проходить в п'ятницю 17 липня, оголосять до 29 липня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Результати оцінювання основної сесії останнього в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання по хімії, на яке зареєструвалися 14105 абітурієнтів, будуть розміщувати на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Результати тестів з хімії оголосять до 29 липня.

Також до цієї дати оголосять результати ЗНО з географії.

Раніше Українські Новини повідомляли, 15 липня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з географії, на яке зареєструвалися понад 130 тисяч осіб. Для учасників створили 8938 аудиторій в 554 пунктах тестування. Абітурієнти повинні були вирішити 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.

Також повідомляли, що в мережі неофіційно з'явилися правильні відповіді до ЗНО-2020 з біології.

Водночас у Міністерстві освіти та науки вирішили знизити порогові бали ЗНО-2020 через карантин.