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13 липня 2020, понеділок, 16:59 14 Інфографіка
Суспільство 2020-07-13T17:30:03+03:00
Українські Новини
В мережі неофіційно з'явилися правильні відповіді до ЗНО-2020 з біології

В мережі неофіційно з'явилися правильні відповіді до ЗНО-2020 з біології

Ярина Вацяк
ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з біології, відповіді на ЗНО 2020 з біології
ЗНО Фото: umannews.city
ЗНО Фото: umannews.city

В мережі опублікували неофіційні відповіді до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) з біології, яке відбулося в Україні сьогодні, 13 липня.   

Про це йдеться на сторінці центру з підготовки до складання ЗНО "ZNOUA. Усе про ЗНО" в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що відповіді виконали вчителі центру для самоконтролю учасників ЗНО-2020 з біології.

"Відповіді до ЗНО з біології. Тести виконали вчителі 200-бальники ZNOUA. Діліться з дітьми", - йдеться в повідомленні.

Відповіді до ЗНО 2020 з біології. Зошити: 1, 4, 7, 10, 13 Інфографіка: ZNOUAВідповіді до ЗНО 2020 з біології. Зошити: 1, 4, 7, 10, 13 Інфографіка: ZNOUA

Відповіді до ЗНО 2020 з біології. Зошити: 2, 5, 8, 11, 14 Інфографіка: ZNOUAВідповіді до ЗНО 2020 з біології. Зошити: 2, 5, 8, 11, 14 Інфографіка: ZNOUA

Відповіді до ЗНО 2020 з біології. Зошити: 3, 6, 9, 12, 15 Інфографіка: ZNOUAВідповіді до ЗНО 2020 з біології. Зошити: 3, 6, 9, 12, 15 Інфографіка: ZNOUA

Раніше Українські Новини писали про те, що результати ЗНО з біології будуть відомі до 25 липня, проте учасники можуть самі розрахувати приблизний бал.

Водночас у Міносвіти вирішили знизити порогові бали ЗНО-2020 через карантин.

Раніше в мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України, а також відповіді на ЗНО з української мови та літератури.

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