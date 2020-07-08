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08 липня 2020, середа, 05:59 4
Суспільство 2020-07-08T06:15:02+03:00
Українські Новини
200-бальників стане більше: порогові бали ЗНО-2020 знизять через карантин

200-бальників стане більше: порогові бали ЗНО-2020 знизять через карантин

Ярина Вацяк
ЗНО, результати ЗНО, ЗНО-2020, порогові бали ЗНО 2020
ЗНО Фото: pexels
ЗНО Фото: pexels

Порогові бали за зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 будуть встановлено нижчі порівняно з минулим роком через пандемію коронавірусу, яка змусила випускників навчатися дистанційно тривалий час.

Про це розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю виданню DT.UA.

"Пороговий бал "склав/не склав", до якого прив’язана шкала оцінок за ЗНО, визначають спеціально створені експертні групи в регіональних центрах. Ми ще раз акцентували їхню увагу на тому, що, відповідно до інструкції, вони мають насамперед зважити на обставини, які склалися в державі, — багатомісячний період дистанційного навчання. Це означає повну відповідальність дитини за результати свого навчання і мінімальний вплив учителя не лише на підготовку, а й на її коригування. Тому, порівняно з минулим роком, порогові бали за тест буде встановлено низькі", - сказав він

Також Бойко зазначив, що порогові бали також були знижені на пробному ЗНО-2020. Відповідні зміни можуть вплинути на кількість абітурієнти, які складуть ЗНО на 200 балів.

"Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна. Її більше відчують ті абітурієнти, котрі успішно складуть тестування і опиняться на верхівці рейтингової шкали. Грубо кажучи, дітей, які нинішнього року наберуть 200 балів на ЗНО, може бути значно більше, ніж торік", - зазначив представник УЦОЯО.

Бойко також зазначив, що бали за ЗНО виставляються за двома шкалами: тестові (від 1 до 58) і рейтингові (від 100 до 200). Нижня межа у 100 балів — це і є той пороговий бал, точка відліку, до якої прив’язується рейтингова шкала.

"Якщо торік пороговий бал з української мови був 24 тестових бали, а нинішнього року на пробному ЗНО — лише 19, то це означає, що ті абітурієнти, котрі торік не склали ЗНО (отримали 20, 21, 22, 23 тестових бали), нинішнього року з такою самою кількістю балів його пройшли б і могли б стати студентами", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, результати ЗНО 2020 з української мови та літератури оголосять до 25 липня.

Крім того, додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня, а вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

 

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