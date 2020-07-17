Продаж квитків на 50% місць у поїздах діє тільки в областях зі складною епідситуацією, - Степанов

Обмеження пасажирських перевезень половиною передбачених у транспортному засобі місць для сидіння існують тільки в областях зі складною епідемічною ситуацією. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини. Степанов нагадав, що правила користування транспортом у період карантину чітко регламентовані. "В постанові чітко викладено, що можна продавати квитки і здійснювати перевезення людей виключно в кількості, на яку розраховано кількість місць згідно з технічними характеристиками... Єдине обмеження, яке існує - якщо перевезення робиться в регіон зі складною епідемічною ситуацією", - прокоментував міністр. В регіонах зі складною епідемічною ситуацією обмеження пасажирських перевезень становить 50% від передбачених місць. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запустила 40 поїздів: повний список напрямків і розклад. Також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.