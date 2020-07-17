Продаж квитків на 50% місць у поїздах діє тільки в областях зі складною епідситуацією, - Степанов

Обмеження пасажирських перевезень половиною передбачених у транспортному засобі місць для сидіння існують тільки в областях зі складною епідемічною ситуацією.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

Степанов нагадав, що правила користування транспортом у період карантину чітко регламентовані.

"В постанові чітко викладено, що можна продавати квитки і здійснювати перевезення людей виключно в кількості, на яку розраховано кількість місць згідно з технічними характеристиками... Єдине обмеження, яке існує - якщо перевезення робиться в регіон зі складною епідемічною ситуацією", - прокоментував міністр.

В регіонах зі складною епідемічною ситуацією обмеження пасажирських перевезень становить 50% від передбачених місць.

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